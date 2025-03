Dà fuoco al materasso e rende inagibile palazzina, denunciata

È stata denunciata dai carabinieri di Alessandria una donna di 44 anni, che la sera del 27 gennaio ha dato fuoco a un materasso di casa. L'incendio causato ha reso inagibile l'intera palazzina al civico 7 di via San Giovanni Evangelista.

"Non sapevo che cosa fare", la singolare giustificazione data ai militari dalla donna, seduta su un muretto con il viso annerito dal fumo. Trasportata in ospedale, è stata avviata una serie di controlli sul suo stato di salute. è accusata di incendio doloso ed è in libertà vigilata in ospedale.

Solo qualche giorno prima era arrivata, sempre ai carabinieri, una denuncia per un l'incendio del portone d'ingresso della chiesa di San Giovanni Evangelista, a poche centinaia di metri dalla casa della donna. I militari stanno valutando se questo episodio possa essere collegato alla stessa persona.



