Cidimu, visite gratis per Just the Woman I am

Il Gruppo Cidimu offre una serie di visite gratuite in occasione dell'edizione 2025 di Just The Woman I Am (Jtwia), la corsa-camminata non competitiva aperta a tutti promossa dal Cus Torino per la raccolta fondi a favore della ricerca universitaria sulla salute e sulla lotta al cancro, oltre a partecipare come sponsor ufficiale.

Nel Villaggio della prevenzione e della salute, quest'anno nelle centralissime piazza Castello e piazzetta Reale, il Cidimu offrirà prestazioni infermieristiche generali, tra cui misurazione della pressione, spirometria e saturazione, oltre a consulenze tricologiche con dermatoscopio.

Le visite gratis saranno il 7 marzo dalle 9 alle 15 con prestazioni infermieristiche, che ci saranno anche l'8 marzo dalle 9 alle 18 e il 9 marzo nello stesso orario. L'8 e il 9 marzo si aggiungeranno consulenze tricologiche, il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 12.



