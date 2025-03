A Verbania e a Balangero i fiori per le donne con endometriosi

In Piemonte appuntamento l'8 marzo a Verbania, dalle 10 alle 18 alla bocciofila di Possaccio, e il 9 marzo a Balangero (Torino) dalle 9 alle 13 in Piazza X Martiri con i "Fiori della consapevolezza", iniziativa che si tiene in tutta Italia, organizzata dall'Ape (Associazione progetto endometriosi), formata da volontarie di tutta Italia, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia cronica e migliorare l'accesso a percorsi terapeutici adeguati.

Gli stand informativi offriranno la possibilità di portare a casa un fiore simbolico: una gerbera rosa in vaso, accompagnata da semi di girasole e istruzioni per la loro coltivazione. fondi raccolti verranno destinati dall'Ape a iniziative di supporto per le donne con endometriosi, tra cui programmi di formazione specialistica per migliorare l'assistenza medica a livello nazionale. "Per la patologia, ancora considerata invisibile, che interessa circa 3 milioni di donne solo in Italia e colpisce nel nostro Paese il 10% della popolazione femminile in età fertile - sottolinea infatti l'associazione - persiste un ritardo diagnostico che va dai cinque agli otto anni. Il gesto dunque rappresenta l'importanza della cura della salute femminile, richiamando la resistenza del girasole e la sensibilità della gerbera, icone della campagna a sostegno delle donne affette dalla patologia".



