Turismo, i laghi piemontesi in vetrina all'Itb di Berlino

I laghi del Nord Piemonte e i grandi eventi sportivi e culturali al centro della promozione turistica piemontese che è stata presentata all'Itb di Berlino, tra le principali fiere internazionali del settore. L'assessora regionale al Turismo, Marina Chiarelli, ha illustrato i dati dell'Rtr Index 2024, che confermano il Piemonte al primo posto per visibilità turistica in Italia: con un punteggio di 127,6, la regione si distingue infatti come la più ricercata e menzionata nei flussi turistici nazionali e internazionali.

Secondo l'Rtr Index 2024, che misura il grado di visibilità turistica delle regioni italiane attraverso l'Indice di Visibilità Turistica sui canali digitali e nel mercato internazionale, il Piemonte ha superato altre regioni come Lombardia, Veneto e Lazio.

"Quest'anno il nostro focus è rivolto ai laghi del Nord Piemonte, destinazioni di straordinaria bellezza capaci di attrarre turisti da tutto il mondo, e ai grandi eventi, che ci permettono di affermare la nostra regione come una meta dinamica, capace di coniugare sport, cultura e ospitalità - ha sottolineato Chiarelli -. Le Nitto Atp Finals, la Vuelta, il Giro d'Italia e gli altri appuntamenti di rilievo sono occasioni straordinarie per promuovere il nostro territorio e per rafforzare la sinergia tra turismo e grandi manifestazioni. Il Piemonte è pronto a giocare un ruolo da protagonista nell'industria turistica europea".

"Se vogliamo far crescere il turismo in Piemonte, dobbiamo smettere di ragionare a compartimenti stagni - ha aggiunto l'assessore Chiarelli - Ogni territorio non deve promuovere solo sé stesso e le zone vicine, ma anche il resto della regione. Se a ogni grande evento mettiamo in vetrina anche gli altri appuntamenti di rilievo che si svolgono in Piemonte, creiamo un filo conduttore, un vero e proprio tour regionale che può diventare un brand riconoscibile. Così fanno i grandi Paesi e le capitali internazionali, e così dobbiamo fare anche noi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA