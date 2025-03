Stellantis, aumenta la quota di mercato Alfa Romeo

Alfa Romeo, brand premium di Stellantis, cresce a febbraio: la quota di mercato è pari all'1,7%, con un incremento di 0,4 punti percentuali rispetto all'1,3% registrato nello stesso mese del 2024. Questo risultato - commenta Stellantis - conferma Alfa Romeo tra i brand premium con la maggiore crescita in termini di volumi rispetto allo scorso anno, sia considerando il solo febbraio sia nel cumulato annuale. Fondamentale è stato il contributo del canale privati, con incremento dei volumi pari all'80% da inizio anno rispetto allo stesso periodo del 2024. Solo nel mese di febbraio la crescita è stata del 58%, "successo in gran parte trainato dall'Alfa Romeo Junior, modello che si sta imponendo come uno dei più rilevanti nel segmento B-Suv".

"Questo 2025 è partito con una marcia in più. Il mercato ci sta dando ragione e la crescita commerciale è trainata da Junior, un modello che sta riscuotendo un entusiasmo straordinario. I numeri parlano chiaro: Alfa Romeo è sempre più competitiva e in espansione nel segmento premium" commenta Raffaele Russo, managing director di Alfa Romeo Italia.



