Savigliano crea premio per rilanciare 'Salsa verde Santa Rosa'

Un concorso per ricreare un'antica ricetta di Savigliano (Cuneo), la variante 'Santa Rosa' del bagnetto verde, storica salsa piemontese. A lanciare l'iniziativa è il Comune, in occasione dei 200 anni dalla morte del celebre patriota, avvenuta nell'isola greca di Sfacteria.

Tracce del 'bagnetto' alla moda saviglianese si trovano in uno dei ricettari della famiglia Derossi di Santa Rosa ma il documento non contiene l'indicazione di dosi precise. Così l'amministrazione comunale di Savigliano si rivolge a ristoranti e gastronomie con l'obiettivo di "arrivare a una ricetta riconoscibile e definita dalla prelibatezza" e "farla diventare un prodotto saviglianese da spendere nei ristoranti del territorio e nelle case".

I moduli di partecipazione, che si trovano sul sito del Municipio (o presso l'Ufficio Cultura a palazzo Taffini), dopo la compilazione vanno spediti alla mail protocollo@comune.savigliano.cn.it. entro le 12 del prossimo 15 aprile.

Il 14 maggio le salse verranno presentate a una giuria di esperti presso il salone dell'Antico Palazzo Comunale. La salva migliore premiata dagli esperti verrà fatta degustare al pubblico in occasione della rassegna 'Quintessenza', in programma il 18 maggio 2025.



