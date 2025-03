Riaperto il ponte di Vaglierano d'Asti

È stato riaperto oggi il ponte di Vaglierano d'Asti. L'importo finale dei lavori è stato di 500mila euro, interamente finanziati con fondi Pnrr. Il ponte si trova in corrispondenza di tre corsi d'acqua, Triversa, Borbore, canale dei Mulini, che durante eventi meteo avversi si gonfiano vistosamente. Il cantiere era stato aperto all'inizio di novembre per avviare subito i lavori, svolti in step successivi per consentire sempre il transito veicolare anche se a senso unico alternato.

"Ora il problema è stato risolto - ha commentato il presidente della Provincia Maurizio Rasero - con il completo rifacimento dell'infrastruttura in un'area che in passato ha avuto gravi problemi di dissesto idrogeologico".



