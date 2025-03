Nessuno tocchi Caino e Radicali Aglietta in carcere a Saluzzo

La casa di reclusione di alta sicurezza Morandi di Saluzzo (Cuneo) è stata meta, questa mattina, della visita organizzata da Associazione radicale Adelaide Aglietta assieme a Nessuno tocchi Caino, la camera penale Vittorio Chiusanodel Piemonte occidentale e Valle d'Aosta, l'Osservatorio Carcere dell'Ucpi, il Movimento forense dipartimento carceri, la camera penale di Asti e Europa Radicale.

La delegazione è stata accompagnata in carcere dai garanti regionale e comunale dei detenuti Bruno Mellano e Paolo Allemano, oltre alla capoarea educativa Maria Andolina.

"Fa piacere constatare - ha riferito Rita Bernardini, presidente dell'associazione Nessuno tocchi Caino - che esistono realtà in larga parte positive come il carcere di Saluzzo.

Rispetto a molte altre case di reclusione va posta sicuramente nella "parte alta della classifica". Possibilità come quelle di frequentare un corso universitario, corsi professionali o superiori scolastici, la avere un lavoro che va oltre le mansioni interne, o frequentare corsi di teatro e lettura sono opportunità che contribuiscono a trasformare il carcere in una realtà riabilitativa. Per contro - conclude Bernardini - abbiamo riscontrato una serie di problematiche relative alla magistratura di sorveglianza: manca personale e le pratiche si accumulano".



