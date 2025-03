Nella Baraggia Biellese 11 giorni di esercitazioni militari

A marzo riprendono le esercitazioni militari in Baraggia nel territorio tra Candelo e Benna (Biella): le date sono 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 e 27. Nei giorni 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 la zona interessata è off limits dalle 8 alle 18, divieto che il 6, 13, 20 e 27 è in vigore dalle 8 alle 24. Le esercitazioni a fuoco prevedono l'impiego di armi leggere, armi di reparto ed eventuali autoblindo pesanti "che per loro natura comportano pericoli per persone ed animali".

Tra le unità dell'Esercito che maggiormente utilizzano l'area addestrativa biellese vi è la brigata alpina Taurinense che, tra l'altro, è gemellata con la Provincia di Biella.



