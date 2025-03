Messer Tulipano compie 25 anni e pianta 130.000 fiori

Messer Tulipano, la manifestazione di primavera nel parco del castello di Pralormo (Torino) compie venticinque anni e si prepara ad aprire al pubblico dal 29 marzo al 1 maggio con oltre 130.000 tulipani, tra cui varietà speciali, compreso un percorso nel sottobosco dedicato ai tulipani conosciuti già dal 1600, che nascono soprattutto in Asia, in genere alti solo dai 15 ai 20 centimetri, con foglie sottili.

"La manifestazione - racconta la proprietaria del castello, Consolata Pralormo - coinvolge tutto il parco, progettato nel Diciannovesimo secolo dall'architetto di corte Xavier Kurten, artefice dei più importanti parchi all'inglese delle residenze sabaude e in Piemonte. Nei prati sono state create aiuole dalle forme sinuose, progettate ponendo attenzione a non alterare l'impianto storico originario, ricco di alberi secolari, mentre nel sottobosco occhieggiano ciuffi di muscari, di narcisi e di giacinti".

Quest'anno sarà sviluppata la storia del tulipano, partendo dal 1600, "quando in Olanda scoppiò la 'febbre del tulipano' - racconta Consolata Pralormo -, con costi altissimi per ogni bulbo, che valeva come un casa, tanto che gli olandesi si indebitarono per comprarli alle aste. Questa follia durò fino al 1630 circa, poi di colpo finì l'interesse, accompagnato da un fallimento finanziario europeo".

Un bosco sarà dedicato ai narcisi di tante varietà e, accanto a uno dei laghetti un fiume di muscari blu simulerà l'acqua, con pervinche blu ai bordi dello stagno dove abitano le rane.

Nell'Orangerie un percorso dedicato alla storia del tulipano, partendo dalle terre di origine, Turchia, India e Cina "per giungere all'Olanda e al personaggio del medico olandese Nicolaes 'Claes' Pietersz, impazzito per il tulipano tanto da cambiare il proprio cognome in 'Dottor Tulp'. "Io rimasi talmente impressionata che decisi di rievocarlo inventando Messer Tulipano e raccontando che ogni anno lui torna al Castello di Pralormo per fare rifiorire il parco" sottolinea Consolata Pralormo.

Nella serra antica, arrivata da Parigi, eseguita dai Fratelli Lefevre nel 1890, si ammirerà una collezione di orchidee e nel piccolo giardino su cui si affaccia la serra il tulipano nero Queen of the night.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA