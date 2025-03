Lieve calo delle imprese femminili in Alto Piemonte

Sono 16.321, il 22,6% delle imprese totali del Piemonte Nord Orientale, sono guidate da donne straniere nell'11,9% dei casi e da giovani under 35 nel 9,7%.

Questa è, secondo i dati forniti dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, la situazione delle imprese femminili nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

Nel corso del 2024 le imprenditrici hanno dato vita a 1.033 nuove attività, chiudendone 1.079, con 59 cancellazioni d'ufficio. Si tratta di un leggero calo, 46 aziende in meno, che si traduce con un tasso di crescita del - 0,28%. Per quanto riguarda le singole province, c'è una lieve variazione rispetto al 2023: a Novara (- 0,1%), Biella (- 0,1%) e Vco (- 0,2%), mentre a Vercelli si registra una flessione del -0,6%.

"Il bilancio demografico 2024 delle imprese femminili dell'Alto Piemonte risulta sostanzialmente allineato a quello dell'intero tessuto produttivo territoriale, evidenziando lievi variazioni negative, ma con numeri assoluti ridotti", commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. "Le sfide per chi fa impresa sono tante e spesso lo diventano ancora di più per le donne che si mettono in proprio - aggiunge - per questo la Camera di Commercio organizza ogni anno iniziative di formazione e di aggiornamento per sostenere le imprenditrici del territorio, realizzate grazie al suo Comitato per l'imprenditoria femminile".

"Per il 2025 stiamo lavorando, tra le altre attività, ad una nuova edizione del corso Donne nei Consigli di Amministrazione - spiega Elisabetta Belletti, presidente del Comitato - Nel mese di marzo prenderà inoltre il via un'iniziativa di carattere nazionale promossa da Unioncamere, Donne in Digitale, che prevede due percorsi di formazione gratuita pensati per migliorare le competenze digitali e accrescere la professionalità manageriale delle donne che fanno impresa e delle lavoratrici, anche e soprattutto in ottica di contrasto al gender gap".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA