L'Asl To3 in piazza a Rivoli l'8 marzo per prevenzione dall'Hpv

L'AslTo3 va in piazza a Rivoli sabato 8 marzo per una giornata dedicata alla prevenzione dal Papilloma virus (Hpv), possibile con una vaccinazione, in occasione della Giornata internazionale dedicata. Si tratta, come ricorda l'azienda sanitaria, di un virus molto comune e diffuso nella popolazione, che si tramette per contatto sessuale. La maggior parte delle infezioni da Hpv guarisce da sola entro due anni, ma in questo periodo è possibile la trasmissione fra partner. In alcuni casi, le infezioni durano più a lungo e talvolta causano lesioni che possono degenerare in tumori, come quello della cervice uterina, dei genitali e della bocca, oltre a essere causa della condilomatosi genitale.

La struttura complessa Controllo malattie infettive e vaccinazioni dell'AslTo3 sarà a Rivoli nel piazzale Mafalda di Savoia (davanti al Castello), l'8 marzo dalle 13.30 alle 16 con uno stand, dove operatori del servizio distribuiranno materiale informativo e saranno a disposizione dei cittadini per rispondere a domande sulla prevenzione e sull'attività di vaccinazione dell'AslTo3.

L'AslTo3 convoca ogni anno con lettera le ragazze e i ragazzi al compimento degli 11 anni di età, per effettuare la vaccinazione anti-Hpv negli ambulatori adolescenti presenti sul territorio. Le ragazze nate dal 1993 e i ragazzi nati dal 2006, se non ancora vaccinati, mantengono il diritto a richiedere gratuitamente la vaccinazione e possono prenotarsi presso i centri vaccinali dell'Asl.

L'offerta del vaccino, come da indicazioni della Regione Piemonte, è inoltre estesa e fortemente raccomandata a soggetti a rischio per Hiv, comportamenti sessuali, e a tutte le donne, indipendentemente dalla loro età, in caso di riscontro di lesioni della cervice uterina di grado Cin2 o superiore (su indicazione del ginecologo). La vaccinazione anti-Hpv può essere richiesta in regime di co-pagamento da chiunque non rientri nelle categorie che hanno diritto alla gratuità, al costo complessivo (3 dosi) di 223,90 euro.



