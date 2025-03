Glaucoma Day il 15 marzo al distretto di Moncalieri dell'Asl To5

Nella mattinata di sabato 15 marzo (dalle 8.30 alle 12.30), al distretto di Moncalieri (Torino) dell'Asl To5, in via Vittime di Bologna 20, i medici effettueranno visite oculistiche dedicate al glaucoma, in occasione della "Settimana mondiale del glaucoma", dal 10 al 15 marzo.

Verranno misurate la pressione oculare e l'acuità visiva con refrattometro e tonometro computerizzati. Chi volesse aderire a potrà prenotarsi inviando una mail a oculistica.distretto.moncalieri@aslto5.piemonte.it, allegando una richiesta per visita oculistica di controllo per glaucoma del proprio medico di medicina generale. "In accordo con la direzione dell'Asl To5 abbiamo deciso di dedicare uno spazio al contrasto di questa patologia - commenta Alberto Piatti, responsabile dell'oculistica territoriale dell'Asl To5 . La dottoressa Giulia Pognant e io saremo a disposizione dei cittadini per una visita accurata, che permetta di evidenziare subito eventuali problemi". L'ambulatorio dedicato alla diagnosi e cura del glaucoma del distretto di Moncalieri è infatti "dotato di tutte le strumentazioni più innovative per la presa in carico dei pazienti" evidenzia una nota dell'Asl.

Nel mondo, secondo il "World Report on Vision" 2019 dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono circa 64 milioni le persone affette da glaucoma, ricorda l'Azienda sanitaria, spiegando che, tra queste, 7 milioni hanno manifestato perdita della vista o cecità. In Italia le persone malate di glaucoma sono circa un milione, ma solo un terzo è consapevole. Il glaucoma è una malattia cronico degenerativa dovuta all'aumento della pressione interna dell'occhio, che può danneggiare in modo progressivo e irreversibile il nervo ottico, con una progressiva perdita del campo visivo dalle porzioni più periferiche fino a quelle centrali, rendendo i pazienti impossibilitati a svolgere le più comuni attività come la guida di un'auto o la lettura.

Questa malattia si può però prevenire, sottoponendosi a visite oculistiche regolari, che consentono di scoprire la malattia in fase iniziale.

Nell'Asl To5 sono circa 2.200 le persone affette da glaucoma e certificate con esenzione per patologia, ma molti altri non sono certificati o non sono a conoscenza di essere colpiti da questa patologia.



