Dumarey acquista Mpt Usa e si rafforza nei servizi di ingegneria

Dumarey Group, che opera nello sviluppo e nella produzione di sistemi di propulsione, ha completato l'acquisizione di Mahle Powertrain che diventa Dumarey Usa, specializzata in servizi di ingegneria, sviluppo e test per i principali produttori automobilistici globali.

Con questa operazione Dumarey Group assume la piena proprietà di Mpt Usa, rafforzando così le proprie competenze ingegneristiche ed espandendo la propria presenza negli Stati Uniti. Questa acquisizione rappresenta una pietra miliare nella strategia di Dumarey Group, volta a potenziare i propri servizi di ingegneria e a stabilire una solida presenza negli Stati Uniti, un mercato chiave per lo sviluppo di tecnologie avanzate basate su carburanti a basse e zero emissioni di carbonio. "Siamo entusiasti di accogliere ufficialmente Dumarey Usa all'interno di Dumarey Group. Questa acquisizione non solo rafforza le nostre capacità di ingegneria e testing, ma riafferma anche il nostro impegno di lunga data per l'innovazione e l'eccellenza nel mercato statunitense" spiega Pierpaolo Antonioli, cto di Dumarey Group.

L'integrazione di Dumarey Usa consentirà al gruppo Dumarey di potenziare le proprie capacità di attività sia negli Stati Uniti sia in Europa attraverso investimenti diretti. Inoltre Dumarey prevede di utilizzare appieno il sito di Dumarey Usa per ampliare la vendita del proprio portafoglio prodotti, che comprende iniettori, centraline elettroniche e sistemi di post-trattamento, creando nuove opportunità per i clienti locali. Con circa 100 dipendenti e numerosi banchi prova motore, Dumarey Usa e il suo team altamente qualificato rappresentano una risorsa chiave per l'espansione di Dumarey Group.



