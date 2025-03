Città della salute di Torino, Schael nomina nuovi direttori

Flavia Pirola e Giampaolo Grippa saranno rispettivamente la direttrice sanitaria e il direttore amministrativo della gestione Thomas Schael alla Città della salute e della scienza di Torino. Entrambe le nomine sono state deliberate dal nuovo commissario che ha così riformato la squadra che con lui aveva lavorato all'Asl Lanciano Vasto Chieti in Abruzzo.

Giampaolo Grippa, romano, aveva precedentemente lavorato all'Agenas come collega di Schael e successivamente nella Provincia autonoma di Bolzano e sostituirà a partire dal 17 marzo Alessandro Stiari. Mentre per Flavia Pirola, bergamasca laureata in medicina e chirurgia e specialista in Igiene e Medicina preventiva, statistica sanitaria e malattie infettive, si tratta della terza nomina con Thomas Schael: era stata precedentemente direttrice sanitaria nel 2006 e successivamente fino al 2022 dell'Azienda socio-sanitaria territoriale Bergamo Ovest per poi essere nuovamente scelta da Schael a inizio 2024 nell'Asl Lanciano Vasto Chieti. Sostituirà Emanuele Ciotti, appena nominato direttore generale dell'Usl Umbria 1.

"Sono lieto di annunciare la nomina di questi due miei stretti collaboratori - ha affermato Schael -. Nel nostro lavoro è fondamentale collaborare con persone di fiducia. Con loro instaureremo un dialogo costantemente aperto con tutte le professioni interne e con i numerosi interlocutori esterni e gli stakeholder del sistema sanitario piemontese, indirizzato a costruire una visione condivisa sul futuro della Città della Salute, oltre che a risolvere insieme i problemi che troveremo sulla nostra strada. Ringrazio Emanuele Ciotti e Alessandro Stiari per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata negli ultimi mesi alla guida della Città della Salute e della Scienza".



