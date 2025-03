Chiudono le Edizioni Gruppo Abele, 40 anni di storia

Chiude dopo 40 anni a Torino Edizioni Gruppo Abele, storica casa editrice fondata nel 1983 a Torino da don Luigi Ciotti, specializzata in temi legati al terzo settore, che nel tempo ha dato voce agli ultimi, alla pace, ai diritti e all'uguaglianza, come anticipato dal quotidiano La Stampa.

La decisione di mettere in liquidazione l'impresa sociale, con il conseguente licenziamento di due dipendenti, è dovuta alla crisi dell'editoria. Dalla Fondazione Gruppo Abele fanno sapere che si tratta "di una scelta dolorosa" e che l'intenzione è "dare priorità ai servizi di accoglienza".



