Carnevale d' Ivrea chiude con 100mila presenze nei tre giorni

E' stata una festa per almeno 100mila persone l'edizione 2025 dello Storico Carnevale di Ivrea che si è chiusa questa sera, dopo la terza giornata di battaglia delle arance, con la proclamazione dei vincitori in piazza di Città.

Il primo premio per le squadre a piedi è andato agli aranceri della Pantera Nera. Sono stati 533, nei tre giorni di battaglia, i contusi: quasi 100 in più rispetto all'anno scorso; 20 quelli che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso, undici in meno rispetto al 2024.

Secondo le stime, come detto, da sabato sera a oggi pomeriggio, per i giorni clou della manifestazione, almeno 100 mila persone hanno affollato le piazze della città.



