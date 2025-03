Assessore Riboldi cerca infermieri nelle università albanesi

L'assessore della Regione Federico Riboldi si trova in Albania per visitare 12 università per trovare infermieri laureati in quel paese da inserire nella sanità piemontese.

L'obiettivo è quello di "avviare un'interlocuzione con gli atenei e le autorità albanesi che porti a una parificazione dei percorsi formativi con quelli italiani e a selezioni che verifichino le competenze e la conoscenza della lingua italiana".

Nella visita e nell'incontro previsto per domani con il ministero della Salute a Tirana, Riboldi è accompagnato da una delegazione composta da Ivan Bufalo, presidente dell'Ordine degli Infermieri di Torino e presidente del Coordinamento regionale delle Professioni Infermieristiche del Piemonte, Luca Ragazzoni, professore associato e delegato all'internazionalizzazione dell'Università del Piemonte Orientale, Valerio Dimonte, professore Ordinario e Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università di Torino.

"In Piemonte - ha spiegato Riboldi - c'è una carenza di circa 6mila infermieri e secondo le previsioni ci saranno circa 1000 pensionamenti l'anno per i prossimi dieci anni solo nella sanità pubblica. Accanto a misure strutturali e durature nel tempo, come welfare, migliorie contrattuali e investimenti ancora più importanti in formazione e innovazione, è doveroso fare delle scelte nel breve periodo per garantire l'assistenza e la cura ai cittadini piemontesi nonché maggiore certezza degli orari e maggiore sostegno lavorativo agli infermieri che già operano nella nostra sanità".

"I primi incontri sono stati molto positivi e contiamo, una volta tornati in Italia, di avviare un percorso amministrativo per concretizzare i primi accordi", ha concluso Riboldi.



