Ance Torino e Fsc, accordo per la sicurezza in cantiere

Ance Torino e l'ente bilaterale Fsc hanno firmato un accordo per l'avvio del progetto delle Conferenze di cantiere. Si tratta di un'iniziativa di formazione su base volontaria, che va a implementare quella obbligatoria prevista dalla normativa ed è principalmente rivolta alle piccole e medie imprese edili associate ad Ance, in particolarea quelle che operano nel settore privato.

"Con questo progetto - commenta Antonio Mattio, presidente dell'Ance Torino - doteremo le imprese associate di un ulteriore strumento a favore della sicurezza in cantiere, facendoci carico interamente dei costi. Il valore aggiuntivo di questo tipo di formazione è la possibilità di applicare la normativa allo specifico cantiere su cui l'impresa è impegnata e alle sue peculiarità. Ance Torino ribadisce così il proprio ruolo di promotore della cultura della legalità e della sicurezza".

Fsc, di cui Ance Torino è parte, che avrà il compito di realizzare operativamente i corsi in cantiere attraverso il proprio personale specializzato. "Fsc ha un ruolo centrale nell'edilizia, sia dal punto di vista della formazione che da quello della prevenzione; i nostri tecnici, altamente qualificati, possono adeguatamente supportare le imprese, specie con riferimento alle realtà più piccole e meno strutturate, per aiutarle a formarsi e a crescere nella costante attenzione al tema della sicurezza" spiega il presidente di Fsc Massimo Maccagno.

Le Conferenze di cantiere potrebbero anche essere utilizzate dalle imprese per implementare il punteggio della patente a crediti operativa dal primo ottobre. Nel 2024 Ance Torino, attraverso Fsc, ha svolto quasi 3000 visite in cantiere e oltre 7.700 ore di formazione a circa 6.600 soggetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA