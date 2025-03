Vigili del fuoco, Callegari è il nuovo comandante di Biella

Fabio Callegari è il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Biella. Subentra ad Amalia Tedeschi, che assumerà l'incarico alla guida del comando di Matera, dopo che era arrivata nel dicembre 2023.

Callegari è entrato a far parte vigili del fuoco nel 2002 e dal 2003 ha svolto vari incarichi al comando di Rovigo, fino ad assumere l'incarico di vicecomandante.

"Ho già avuto modo di avere un primo approccio con il comando - spiega Fabio Callegari - ma oggi, il primo giorno da comandante, rappresenta per me motivo di onore e un nuovo inizio. Quello che posso assicurare fin d'ora, per quanto scontato, è il massimo impegno e metterò a disposizione di questa città e di tutta la provincia la mia esperienza operativa e gestionale per continuare il processo di crescita di questo comando".

"Lascio una splendida città - afferma Tedeschi - e un magnifico territorio che ho imparato ad apprezzare anche facendo lunghe passeggiate. Avendo svolto i miei incarichi principalmente a Genova non ero abituata a un territorio davvero a misura d'uomo, ricco di angoli meravigliosi. Adattarsi qui è stato facile, anche grazie alla collaborazione dimostratami dentro e fuori dal comando. Ora affronterò una nuova esperienza in un'altra regione, la mia regione, perché Matera rappresenta le mie origini e sarò vicino alla mia famiglia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA