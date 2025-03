Stellantis, Fiat brand più venduto sul mercato italiano

Fiat inizia il 2025 consolidando il suo ruolo di marchio più venduto nel mercato italiano: in base all'elaborazione di Dataforce, ha fatto registrare 18.465 vetture e veicoli commerciali pari a una quota complessiva del 12%.

Dall'inizio dell'anno ha immatricolato 37.627 vetture e veicoli commerciali pari a una quota del 12,4% "grazie anche - sottolinea Stellantis - all'efficacia del Piano Italia Fiat, un programma di azioni commerciali straordinarie che hanno reso le vetture Fiat accessibili a tutti gli italiani in linea con il Dna del marchio e che si concluderà alla fine del mese di marzo".

La Pandina ha contribuito a questi risultati con 11.902 immatricolazioni a febbraio, confermandosi la vettura più venduta in Italia staccando largamente la seconda. Prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, la Pandina si affianca alla sorella maggiore Grande Panda che arriverà ufficialmente nel mese di marzo in tutte le concessionarie della rete italiana Fiat e che segna il ritorno dopo diversi anni del marchio nel segmento B.

Si concretizza quindi - afferma Stellantis - il piano strategico che Fiat ha annunciato durante il suo 125esimo anniversario e che porterà il marchio italiano a consolidare la sua posizione di guida del mercato in Italia e in altri mercati, attraverso il completo rinnovamento della gamma di prodotto nei prossimi anni. Risultati in continua crescita anche per Fiat 600 che con 1.942 immatricolazioni ottiene il suo miglior mese dal lancio.

Per quanto il riguarda il mercato dei veicoli commerciali, Fiat Professional è il primo marchio in Italia con oltre 3.700 veicoli pari al 24,6% di quota di mercato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA