Premio Eternot Casale: al via candidature per edizione 2025

Al via da oggi, lunedì 3 marzo, l'iter di raccolta delle segnalazioni per i candidati all'edizione 2025 del Premio Vivaio Eternot. Sarà assegnato a Casale Monferrato (Alessandria), in concomitanza con la Giornata Mondiale delle Vittime dell'Amianto il 28 aprile.

Il riconoscimento è dedicato a individui, enti e amministrazioni che si sono distinti nell'impegno per la cura, la ricerca, la divulgazione dell'informazione, oltre a significative azioni di bonifica, battaglie sociali e legali legate ai danni causati dall'amianto.

Le candidature potranno essere inviate fino al 31 marzo, scrivendo a premioeternot@comune.casalemonferrato.al.it. Il Premio, rappresentato dalla simbolica pianta di Davidia Involucrata - conosciuta anche come 'albero dei fazzoletti' - è prodotto nel monumento vivo all'interno del Parco Eternot.





