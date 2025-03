Oltre 100.000 passaggi a Cioccolatò, eventi sold out

Con oltre 100mila passaggi nei 4 giorni, grande il successo della nuova edizione di CioccolaTò, che ha avuto come principale location piazza Vittorio Veneto a Torino da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo, con 70 stand e circa 50 produttori di cioccolato. Lo sottolinea la Camera di Commercio di Torino che considera "fondamentali per la riuscita della rassegna anche gli eventi collaterali e le iniziative diffuse", con 70 appuntamenti.

Dal questionario diffuso da Turismo Torino tra gli espositori in piazza è emerso un giudizio globale più che positivo sulla nuova edizione di CioccolaTò (punteggio 4 su 5) e sull'organizzazione dell'evento (5 su 5). Apprezzati gli allestimenti e i servizi messi a disposizione degli espositori.

Positivi i giudizi sulla nuova location e sul periodo: qualcuno suggerisce una data più in prossimità a San Valentino, un prolungamento dell'orario il venerdì e il sabato sera o addirittura un evento su due weekend. Per tutti gli espositori interpellati, ottime vendite, con risultati superiori alle aspettative. Molti i banchi rimasti senza merce a fine evento: molti espositori hanno dichiarato di aver superato i tre quintali di merce. Tra i prodotti più venduti gianduiotti, tavolette di cioccolato e alcune specialità spesso create ad hoc per l'evento come tartufi, drages e creme spalmabili, baci di dama e tris di torte. Tutti gli espositori dicono di voler partecipare alla prossima edizione.

Tanti gli eventi: 19 visite guidate, 18 tour, 20 talk, 24 tra showcooking e masterclass con degustazione, laboratori per bambine e bambini ogni giorno e due mostre nelle sedi di Palazzo Saluzzo Paesana e Gallerie d'Italia con 40 appuntamenti andati sold-out. Affollati i tram che hanno proposto due diversi itinerari in centro con degustazioni. I 62 eventi che hanno previsto una donazione all'Istituto per la Ricerca sul Cancro di Candiolo hanno raccolto, in totale, 4.300 euro.

Tra il pubblico predominanza di giovani sotto i 25 anni (50,1%), studenti (49,30%) e persone con un livello di istruzione medio-alto. La maggior parte proviene da Torino e dal Piemonte (93,19%).



