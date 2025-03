Un 34enne italiano è stato arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria nella stazione di Novi Ligure (Alessandria) in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nel 2025 dal Tribunale di Milano per il reato di ricettazione.

L'uomo, che viaggiava su un Regionale nella tratta Genova-Torino, è stato controllato all'arrivo. A conclusione delle verifiche, è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Alessandria per scontare la pena di 9 mesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA