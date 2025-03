Luchetti, che emozione girare Il Gattopardo nel primo Parlamento

(di Amalia Angotti) "Tornare a Torino per girare Il Gattopardo con Deva Cassel, fare un po' la padroncina di casa, mi ha reso molto orgogliosa. È uno dei luoghi che amo di più e spero di tornarci presto a lavorare. Siamo riusciti a girare nel Parlamento: leggere sugli scranni i nomi di politici che hanno fatto la storia è stata un'esperienza non da poco per tutti. È un posto fragile, in cui bisogna muoversi con grande attenzione.

Eravamo tutti molto emozionati". Lo racconta, in un incontro organizzato da Film Commission Torino, la regista Laura Luchetti che ha diretto il quinto episodio della serie Il Gattopardo, ispirata al capolavoro di Tomasi di Lampedusa, su Netflix dal 5 marzo. Il suo è l'unico episodio girato a Torino, dove Luchetti ha realizzato di recente un altro adattamento, La bella estate, in cui ha debuttato l'attrice Deva Cassel che nella serie è Angelica.

"Quello torinese è l'episodio delle verità, della caduta delle maschere, dove il triangolo Concetta-Angelica-Tancredi viene allo scoperto. È anche una puntata molto forte sul femminile" spiega Luchetti. Oltre al Parlamento le location torinesi sono piazza Palazzo di Città, dove Luchetti aveva girato La bella estate, il Valentino, ma anche molti esterni e una casa meravigliosa abitata da Angelica e Tancredi. "Torino - dice la regista - ha la grandissima qualità di essere una città meravigliosamente conservata: le scene d'epoca si girano benissimo. Addirittura mentre giravamo una scena in un giardino, dall'altra parte giravano Il conte di Montecristo. Una città urbanisticamente intatta che permette di vedere senza effetti digitali la bellezza di un tempo".

"Lavorare in una struttura così grande - racconta Luchetti - poteva avere il rischio dell'effetto carro armato, di schiacciare qualsiasi velleità. Ma volevo tanto fare questo tipo di esperienza e sono felice di averla fatta perché è come quando giochi nel cortile a calcio e poi vai a giocare a San Siro.

L'effetto carro armato non c'è stato, mi è stata concessa grande libertà".

L'attualità del Gattopardo? "Il potere è ciclico e passa attraverso grandi crisi, grandi traumi. La meraviglia del romanzo è avere colto la ciclicità del potere che si esprime su due livelli paralleli, uno più intimo e uno più pubblico. Questo fa del Gattopardo un capolavoro universale, quello che racconta è applicabile a qualsiasi regno impero o Stato", dice Luchetti.

Quanto al film di Luchino Visconti, la regista osserva che "si tratta di un capolavoro intoccabile che vedeva il romanzo con gli occhi del tempo. La serie cerca di trovare qualcosa di diverso da raccontare, di dare spazio a figure, come quella di Concetta, che nel film erano rimaste un po' al buio".



