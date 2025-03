Guida Bibenda premia con 5 gocce 'Unico', l'olio di Oliviera

L'azienda agricola 'Oliviera' di Anita Aquilino Casamento a Olivola (Alessandria), associata Cia, ha ottenuto cinque gocce su cinque con eccellenza dalla Guida Bibenda per l'olio extra vergine di oliva 'Unico'.

Si tratta di un riconoscimento di alta qualità. A pochi mesi dal raccolto e terminati i lavori di degustazione e trascrizione in Guida, le aziende selezionate sono state avvisate e invitate il 22 marzo alla festa di premiazione a Roma.

"Mi sono dedicata pienamente per perfezionare tutte le fasi di produzione - spiega, in una nota, Anita Aquilino Casamento -.

Dalla coltura delle piante alla scelta degli olivigni, dalla condizione dei terreni senza usare sostanze di sintesi, alla potatura, raccolta e frantoio. Quest'ultimo è un elemento molto importante, è la componente essenziale per conservare tutte le qualità e le caratteristiche dell'olio".

L'azienda coltiva 2.500 piante (di cui 1.500 in conversione biologica, che sarà certificata a settembre) e 'Unico' è un blend che nasce delle varietà Leccino, Picholine, Maurino, Carolea, Coratina, Pendolino, Moraiolo, Carboncella, Taggiasca, Grignan, Biancheria, Leccio di Corno e Frantoio.



