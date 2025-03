Cresce il turismo, lavoro per i giovani ma con stipendi bassi

Il turismo in provincia di Torino rappresenta circa il 10% del Pil e il 7% dell'occupazione nonostante il duro colpo inferto dalla pandemia. La ristorazione è la componente più rilevante con l'85% dei dipendenti, il resto lavora negli alloggi (11%) e nei servizi di viaggio (4%). In prevalenza sono donne (56%) e giovani (oltre la metà degli occupati ha tra i 25 e i 49 anni, mentre i giovani tra i 16 e i 24 anni sono quelli più in aumento dopo la pandemia). Hanno soprattutto contratti a termine e stagionali, con una retribuzione media settimanale intorno ai 400 euro, più bassa dei servizi e dell'industria (dove le retribuzioni medie settimanali sono pari a 680 e 725 euro rispettivamente).

A fotografare lo stato del settore è un'indagine del Collegio Carlo Alberto, sulla base di dati della Camera di Commercio e dell'Inps, presentata in un incontro promosso da Confesercenti con Camera di Commercio e Turismo Torino, al quale ha partecipato il sindaco Stefano Lo Russo. Dalla ricerca emerge un elevato ricorso alla manodopera straniera nel settore, con una quota pari al 27%, superiore a quella registrata nei servizi (20%) e simile a quanto avviene nell'industria (28%). La ristorazione e l'alloggio sono i comparto che fanno più ricorso a lavoratori stranieri. I più richiesti sono i camerieri, poi i cuochi e i baristi.

"Il turismo porta una crescita di posti di lavoro e di opportunità per i giovani, grazie a investimenti rilevanti effettuati, come confermano anche Salone del vino e Cioccolatò.

Non ha senso contrapporre gli investimenti nel turismo e negli eventi e quelli per l'industria" ha detto il sindaco.

"Non bastano gli eventi occasionali come le Atp, abbiamo bisogno di una programmazione più strutturale. Bisogna riconsiderare il centro fieristico oggi sottodimensionato e il centro congresso. Visto che il turismo rappresenta il 10% del PIl chiediamo che si riservi al settore il 10% delle risorse dei bandi per le imprese che innovano, consentirebbe di migliorare la qualità delle strutture esistenti" ha affermato il presidente di Confesercenti, Giancarlo Banchieri.



