Confesercenti, recuperato spirito originario di CioccolaTò

"Le tantissime persone che nel weekend hanno affollato Torino per Cioccolatò dimostrano che l'evento ha fatto centro"-. Lo afferma in una nota Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti, commentando la manifestazione dedicata al cioccolato che si è conclusa ieri nel capoluto piemontese.

"È stato ricreato - spiega - un evento di qualità e si è recuperato lo spirito originario dopo le non commendevoli vicende che avevano portato alla sua interruzione qualche anno fa. Ci sarà tempo per proporre miglioramenti e nuove idee, ma il format ha dimostrato di funzionare. E ha funzionato la formula dell'evento in piazza con tutti i dehors aperti".

"Dunque - sottolinea Banchieri - un successo per la manifestazione in sé, ma anche benefici per le attività di commercio e somministrazione circostanti e non solo, visto che la folla che ha invaso Torino non si è limitata all'area di piazza Vittorio. Tutto esaurito anche per le iniziative collaterali come i tour gratuiti organizzati dalle nostre guide di Federagit-Confesercenti e i tre incontri sul cioccolato.

Voglio ringraziare - conclude Banchieri - l'amministrazione comunale, la Camera di Commercio, Turismo Torino e quanti hanno reso possibile l'iniziativa che diventerà un appuntamento importante per torinesi e visitatori e accrescerà l'offerta turistica della nostra città".



