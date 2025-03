Casale, la Mostra di San Giuseppe diventa nazionale

Dall'edizione 2025, la numero 76, la Mostra di San Giuseppe a Casale Monferrato (Alessandria) diventa nazionale. Organizzata dalla ditta D&N eventi, si svolverà dal 14 al 23 marzo al polo fieristico Riccardo Coppo. In concomitanza al Luna Park, uno dei più grandi d'Italia, allestito nella vicina piazza d'Armi. Patrocinio di Regione Piemonte, Comune, Province di Alessandria e Mantova, Unione dei Comuni della Valcerrina. Partnership Confartigianato, Confagricoltura, Coniolo Fiori, Asproflor, Vivai Varallo. Lo slogan è 'Mostra Nazionale, cultura territoriale e tradizioni dal mondo'.

Più di 150 gli espositori da tutta Italia. Tra le chicche enogastronomiche, stand con le delizie spagnole, argentine, messicane e vietnamite. Arrivano da Egitto e Tunisia due aziende che proporranno balsami, unguenti, profumi, oli essenziali, ceramiche, sculture in legno di ulivo. Da non perdere l'anteprima di una futura fiera settoriale, denominata 'Fantasticando': prevista nel periodo pre-natalizio, la manifestazione ospiterà food, creative, fantasy.

"La San Giuseppe è una manifestazione di grande rilevanza per Casale e il territorio - sottolinea il sindaco, Emanuele Capra - con un forte impatto economico grazie alle numerose attività coinvolte".



