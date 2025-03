Biella tra i vincitori del bando di Anci 'Giovani Impresa'

Il Comune di Biella è stato ammesso al finanziamento nell'ambito della seconda edizione del bando 'Giovani e Impresa', promosso dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Il progetto presentato dall'amministrazione, dal titolo 'Startup Voices: Giovani Innovatori tra Impresa e Nuove Tecnologie', è risultato tra i 29 selezionati.

L'iniziativa, realizzata in partenariato con i Comuni di Candelo, Cavaglià, Occhieppo Superiore e l'Unione Montana del Biellese Orientale, ha l'obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell'impresa, con particolare attenzione alla promozione del territorio e alle nuove tecnologie.

Il progetto prevede un finanziamento complessivo di 187.500 euro, di cui 150mila euro erogati dall'Anci e 37.500 euro come co-finanziamento in valorizzazione del personale dell'ente comunale. Partner strategici dell'iniziativa saranno l'Unione Industriale Biellese e la Fondazione Welfare Impact, che collaboreranno alla realizzazione di percorsi formativi, laboratori e attività di mentoring rivolte ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Le attività prenderanno il via nei prossimi mesi e si svilupperanno attraverso workshop, incontri con imprenditori ed esperti del settore, oltre a iniziative finalizzate alla creazione di nuove opportunità per giovani aspiranti imprenditori nei settori del turismo e delle nuove tecnologie.

"Gli imprenditori da sempre sono stata la risorsa di questo territorio, coloro che l'hanno creato e forgiato, stimolare e supportare una nuova generazione di imprenditori significa dare nuova linfa vitale a Biella e al Biellese per uno sviluppo futuro di grande impatto. Ci tengo a sottolineare che si tratta del finanziamento più alto di sempre sulle politiche giovanili", ha spiegato l'assessore alla Politiche Giovanili Edoardo Maiolatesi -



Riproduzione riservata © Copyright ANSA