Alta Langa vino dell'anno in Piemonte, 82 produttori alla Prima

L'Alta Langa docg è il 'Vino dell'anno' scelto dalla Regione Piemonte per il 2025. La proclamazione ufficiale sarà alla 'Prima' delle 'bollicine alte' che si terrà lunedì 10 marzo alla Nuvola Lavazza, alla presenza di 82 produttori che porteranno più di 180 cuvée in degustazione.

Promossa dal Consorzio Alta Langa e giunta alla settima edizione, La Prima dell'Alta Langa è riservata agli operatori professionisti ed è gratuita, previa registrazione.

Nel corso della giornata sono in programma due seminari per 30 persone ciascuno per approfondire storia e caratteristiche della denominazione.

Gli storici del vino Pierstefano Berta e Giusi Mainardi racconteranno le origini e lo sviluppo del metodo classico più antico d'Italia dalle 12 alle 13 mentre il dottore in Scienze Naturali ed esperto di geologia Edmondo Bonelli parlerà dei suoli dell'Alta Langa dalle 16 alle 17.

Il 10 marzo è prevista anche un'apertura straordinaria del Museo Lavazza, dalle 11:30 alle 18.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA