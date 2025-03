Al Teatro Erba di Torino Camere con crimini

E' in arrivo al teatro Erba - giovedì 6 marzo in prima nazionale, con repliche fino a domenica 9 marzo - Camere con crimini con un trio di attori amati dal pubblico di Torino Spettacoli: Carlotta Iossetti, Andrea Beltramo e Elia Tedesco. Il testo, tra commedia e giallo, è di Sam Bobrik e Ron Clark, la regia di Paolo Carenzo.

La storia si svolge interamente all'interno di una camera d'albergo, con tre episodi che si susseguono nel corso di un anno. Arlene è al centro dell'azione, lottando tra la stabilità con il marito Paul, un venditore di automobili noioso e ordinario, e la passione per l'amante Mitchell, un dentista attraente ma arrogante. Nessuno dei tre riesce a mostrare veramente chi è, e tutti finiscono per compiere gesti estremi nel tentativo di essere amati per ciò che sono. Questi gesti portano a una serie di crimini improbabili, con il marito, l'amante e infine la moglie che diventano vittime a turno, rendendoli consapevoli della sottile linea tra amore e odio e dell'interdipendenza del loro triangolo amoroso. Una commedia divertente, un giallo ricco di colpi di scena e situazioni paradossali, con un continuo scambio di ruoli che va dal tradimento alla vendetta, dall'amore all'accettazione della morte.



