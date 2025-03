Madre e figlio feriti a coltellate in casa a Tortona

Due persone ferite a coltellate oggi pomeriggio a Tortona (Alessandria): sono una donna e suo figlio, entrambi non sarebbero in pericolo di vita.

Il duplice ferimento è avvenuto in casa, in un condominio di via Aldo Moro, nel rione Paghisano, alla periferia della città. A dare l'allarme sarebbero stati i vicini.

Secondo le prime informazioni, l'episodio sarebbe avvenuto in ambito domestico senza il coinvolgimento di estranei alla famiglia. Al pronto soccorso è finita anche una ragazza, colpita a calci e pugni.

Sulle cause e l'esatta dinamica dell'accaduto stanno lavorando i Carabinieri della Compagnia di Tortona.



