Ferrovia Milano-Domodossola, nasce 'tavolo di lavoro permanente'

Dopo l'incontro nei giorni scorsi nella sede della Provincia del Vco, è stato ufficialmente istituito un "tavolo permanente di confronto" sulla linea ferroviaria Milano-Domodossola. Un "risultato concreto, frutto del confronto" tra l'assessore ai trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi, il sottosegretario Preioni, la Provincia del Vco, i Comuni e i rappresentanti delle società di trasporto ferroviario.

"Abbiamo messo attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti coinvolti - spiega Gabusi - Lavoriamo insieme per far sì che gli interventi infrastrutturali previsti, per un investimento complessivo di 93 milioni di euro, siano gestiti con la massima attenzione verso le esigenze del territorio. L'esperienza dello scorso anno ha evidenziato criticità che non vogliamo ripetere.

Il tavolo permanente avrà l'obiettivo di monitorare l'avanzamento delle opere e individuare soluzioni condivise per minimizzare i disagi, ma soprattutto di informare territorio ed utenti in maniera tempestiva".

La Milano-Domodossola "è una linea ferroviaria strategica per il nostro territorio, non solo per i pendolari ma anche per il turismo e le attività economiche - sottolinea Gianmaria Minazzi, consigliere provinciale con delega ai Trasporti - Il Vco è una delle perle del Piemonte, con il Lago Maggiore, le valli ossolane e il Parco Nazionale della Val Grande che attraggono ogni anno migliaia di visitatori. Garantire collegamenti efficienti significa tutelare non solo i cittadini, ma anche il settore turistico, fondamentale per l'economia locale".

L'istituzione di un tavolo permanente "è una garanzia per i nostri territori - aggiunge Preioni - Il trasporto ferroviario è essenziale per lo sviluppo e la competitività del Verbano e dell'Ossola, e dobbiamo fare in modo che i lavori di ammodernamento non diventino un ostacolo per il turismo e l'economia locale".

La prossima riunione del tavolo permanente è stata convocata per il 28 marzo.



