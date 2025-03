Azione di Extinction Rebellion a Gallerie d'Italia di Torino

Azione dimostrativa di Extinction Rebellion oggi a Torino alle Gallerie D'Italia, in occasione dell'ultimo giorno della mostra 'American Nature', per "contestare gli enormi investimenti nei combustibili fossili da parte della banca Intesa Sanpaolo". Un gruppo di attiviste ha occupato simbolicamente una delle sale che ospitano la mostra "dopo essere entrate con regolare biglietto" - precisa Extinction Rebellion in una nota - "e si sono sdraiate nella stanza dedicata ai danni causati dai combustibili fossili". In contemporanea altri attivisti hanno incollato manifestini sulle vetrate della banca.

L'azione di oggi alle Gallerie d'Italia - annuncia Extinction Rebellion - "è il primo appuntamento di una mobilitazione nazionale, la 'Primavera Rumorosa'. Una campagna che sarà diffusa in tutta Italia nei prossimi mesi e convergerà a Roma dal 25 aprile al 1° maggio, per una settimana di marce, manifestazioni nonviolente e concerti. Oggi, quindi, a Torino c'è stata la prima iniziativa con cui il movimento invita la cittadinanza a unirsi e scendere insieme in piazza per una "Primavera Rumorosa" di fronte alle politiche del governo e ai colossi del fossile, in nome della giustizia climatica, lavorativa e sociale".



