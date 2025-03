Salone del vino con 500 cantine, lunghe code all'ingresso

Successo di pubblico e lunghe code, oggi, alle Ogr di Torino per la prima giornata di apertura del Salone del vino - organizzato da Klug Aps - con la presenza di circa 500 aziende vinicole e per la prima volta un'area 'Fuori Piemonte' con una selezione di cantine da tutta Italia "che si sono distinte per attenzione alla sostenibilità, grande qualità e nuove sperimentazioni in vigna, come per l'utilizzo di vitigni piwi".

La rassegna è organizzata in 6 aree e c'è ampio spazio, oltre alle degustazioni, per dibattiti e approfondimenti nell'area talk a ingresso libero: tra i temi dibattuti l'enoturismo, le nuove tendenze dei giovani, i dealcolati e le bevande 'nolo' (senza alcol o con bassa percentuale) l'intelligenza artificiale, droni in vigna, design sostenibile.

Oltre alle cantine, sono presenti 23 associazioni di valorizzazione, consorzi di tutela ed enoteche regionali; spazio anche alle grappe piemontesi e al Vermouth di Torino Al Binario 2 delle Ogr sono protagoniste le cantine artigiane e i Maestri del Gusto di Torino e provincia e, in collaborazione con CioccolaTò, un'area masterclass, per scoprire gli abbinamenti tra vini e cioccolato.

Il Salone del vino sarà aperto al pubblico per tutta la giornata di domenica 2 marzo mentre lunedì 3 sarà interamente dedicata alle operatrici e agli operatori professionali. I pacchetti per il pubblico: base da 20 euro include 5 token (che permettono fino a 5 degustazioni) + 1 masterclass (che comprende almeno 4 degustazioni); da 25 euro include 12 token da 30 euro 18 token.



