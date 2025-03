Presidio sotto il Tar del Lazio per salvare 1.600 Beagle

"Impedire la deportazione di 1600 cuccioli di Beagle allo scopo di essere usati, torturati, per sperimentazione negli stabulari della multinazionale farmaceutica Aptuit: per questo cittadini, attivisti e personaggi dello spettacolo si sono riuniti oggi pomeriggio sotto il Tar del Lazio, a Roma, mentre a Verona, corteo è stato organizzato da Centopercentoanimalisti".

Il presidio romano - spiega una nota - è stato organizzato dagli attivisti Riccardo Manca e Lorella Ravaldini, "per dare un segno tangibile al Tar del Lazio del volere dei cittadini, che non intendono accettare torture e violenze sui beagles che Aptuit chiede, in numero di 1600, per condurre sperimentazioni invasive sulle dipendenze. A metà marzo sarà il Tar del Lazio a dover decidere se autorizzare o meno la multinazionale a riprendere le sperimentazioni".

Dice Manca: "Un'atrocità non è minore per il fatto che viene commessa in un laboratorio e viene chiamata ricerca medica. È ormai acclarato l'inutilità scientifica della sperimentazione".

Tra i tanti artisti che vogliono la liberazione di animali innocenti, Andrea Roncato che sostiene: "Gli animali, oltre ad avere diritto a un'esistenza libera dal dolore, sono davvero terapeutici per noi esseri umani, ma non nei termini di oggetti da usare. Il loro amore incondizionato è terapeutico e tradire questo loro sentimento per me è tra i gesti più vili e bassi che un uomo può compiere". Un'altra grande manifestazione contro la vivisezione si terrà il 22 marzo a Torino.

"Siamo qui per evitare che 1600 beagle, e altri animali, siano destinati a orribili sofferenze e a morte sicura, vittime di esperimenti crudeli e inutili", ha detto Michela Vittoria Brambilla, presidente dell'Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell'Ambiente e della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, partecipando a Verona, con numerosi militanti della sua associazione, al corteo di protesta organizzato da Centopercentoanimalisti contro i test che potrebbero svolgersi all'Aptuit. "Sulla vicenda - afferma la deputata di Noi moderati - dovranno presto esprimersi sia i giudici amministrativi che il tribunale penale. Chiediamo che il Tar annulli le autorizzazioni ad eseguire test sui beagle e sui primati".



