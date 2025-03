Porta Nuova, da oggi si accede ai binari passando dai tornelli

Da oggi l'accesso dei binari alla stazione di Porta Nuova a Torino è regolato dai tornelli automatici. L'accesso - spiega Rfi (gruppo Fs) - si effettua mostrando all'apposito lettore il titolo di viaggio, cartaceo o digitale, come già avviene nelle stazioni di Roma Termini e Milano Centrale.

Nella stazione sono stati installati 6 portali, ciascuno dei quali dotato di 5 varchi con altrettanti tornelli ad ecce eccezione del varco lato via Nizza, che ha due tornelli.

L'investimento complessivo di Rete Ferroviaria Italiana è stato di oltre 4 milioni di euro.

Dal 1° marzo, dunque, l'accesso all'area binari di Porta Nuova è garantito a una sola persona per volta, titolare di un biglietto valido e non prima di 40 minuti dall'orario di partenza del proprio treno.

"In ragione della molteplicità dei titoli di viaggio in uso presso la stazione di Torino Porta Nuova, - precisa Rfi, in una nota - il sistema dei gate sarà inizialmente avviato in modalità mista, prevedendo sia il controllo automatizzato che la presenza di operatori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA