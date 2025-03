Pd in piazza a Casale, 'città merita trasporti più efficienti'

Il circolo Pd di Casale Monferrato ha organizzato oggi un'iniziativa pubblica in piazza per raccogliere segnalazioni dai cittadini su problematiche riguardo ai trasporti. Tra i temi i pochi servizi attivi nei weekend, il collegamento per Milano che non arriva alla Stazione Centrale ma a San Cristoforo e ha orari poco adatti ai pendolari. Tra le criticità anche la "stazione poco illuminata, incuria e scarsi controlli che rendono l'area ferroviaria insicura".

Erano presenti Luca Servato, consigliere comunale e coordinatore dei pendolari cittadini, e il suo vice Matteo Philippe. "Casale merita un sistema di trasporti efficiente, all'altezza del suo ruolo nel Monferrato", sottolineano gli esponenti dem.

Tra le richieste anche la reintroduzione del presidio Polfer.

Nei prossimi giorni Servato e Philippe formalizzeranno una richiesta al parlamentare casalese Vincenzo Amich (FdI) - passato oggi al gazebo del Pd - membro della Commissione Trasporti a Montecitorio. "La politica - osservano Servato e Philippe - può alle volte dividere, ma è fondamentale mediare e trovare soluzioni concrete per il bene di Casale e dei suoi cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA