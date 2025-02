Tartufi nel Monferrato, nascerà tavolo di promozione permanente

Un tavolo di lavoro permanente per promuovere e valorizzare il patrimonio tartufigeno dell'Astigiano e del Monferrato. E' la proposta lanciata nell'incontro nella sede della Provincia di Asti, dove erano rappresentati i Comuni sedi di fiere nazionali e regionali, le associazione dei tartufai, i Gal (gruppi di azione locale) Terre Astigiane e Basso Monferrato Astigiano, le associazioni agricole, l'Atl Langhe Monferrato Roero.

Nel suo saluto il presidente Maurizio Rasero ha sottolineato l'interesse a "fare rete e fronte comune in tutte le sedi. La Provincia di Asti - ha sottolineato - è l'ente locale piemontese che ha deliberato di assegnare una delega specifica sul tartufo, separandola da quella più generale di agricoltura caccia pesca.

Una scelta di campo per sottolineare importanza e vocazione territoriale".

Nella riunione "ci siamo dati le linee di indirizzo sui temi da valutare di volta in volta - spiega dice il consigliere delegato Davide Massaglia - Fra questi, la promozione delle fiere e del prodotto, politiche per la cura di boschi e tartufaie, un confronto sulla normativa regionale in materia".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA