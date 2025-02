Sequestrati a Torino 58 chili di fuochi d'artificio

La polizia locale di Torino ha sequestrato 58 chili di fuochi artificiali nel quartiere di Barriera di Milano. Durante un controllo la notte di mercoledì una pattuglia ha fermato un'auto passata col rosso in via Monte Rosa angolo via Gottardo, in prossimità dei giardini Peppino Impastato.

Una volta che si sono avvicinati all'auto, un Suv Peugeot, gli agenti hanno individuato una grossa scatola di fuochi artificiali sul sedile posteriore. Così hanno chiesto al conducente di aprire il bagagliaio scoprendo che trasportava 8 scatole di fuochi artificiali illegali e altro materiale pirotecnico per un totale di 58 chili, oltre a una mazza da baseball.

Il materiale è stato sequestrato e il conducente dell'auto, un italiano, è stato denunciato per detenzione di materiale esplodente e porto abusivo di armi.



