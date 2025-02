Salmistraro resta alla guida della Fnp Cisl (Pensionati) Torino

Tiziana Salmistraro, è stata rieletta, con 49 voti su 50, segretaria generale della Fnp Cisl Area metropolitana Torino dal nuovo Consiglio Generale territoriale che si è riunito a Borgaro Torinese alla fine del congresso della federazione, alla presenza dei segretari regionale e nazionale Fnp, Alessio Ferraris e Anna Maria Foresi, e del segretario generale Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco. Confermati anche gli altri due componenti della Segreteria Fnp Cisl Torino Aniello D'Auria e Pietro Accogli.

Dopo l'elezione Salmistraro ha commentato: "Sono onorata della fiducia che mi è stata riconfermata. Due sono le priorità che ci diamo a livello territoriale: la tutela del servizio sanitario pubblico e il rilancio della contrattazione sociale.

La sfida è far sì che nessuno resti indietro. Dobbiamo lavorare per dare le risposte più adeguate a chi si rivolge a noi, perché spesso non ha altri punti di riferimento".

Tiziana Salmistraro, classe 1951, biellese di nascita, ma pinerolese di adozione, inizia la sua attività sindacale come delegata Fim all'Indesit di None e dopo una esperienza di alcuni anni a Roma, in qualità di operatrice nazionale Fim del settore elettrodomestici rientra a Pinerolo. In seguito si occupa per diversi anni della gestione di una cooperativa sociale fino a quando matura l'idea e il desiderio di proseguire nella cooperazione internazionale. Nel 1993 inizia il rapporto con Iscos (Istituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo), promosso dalla Cisl, durato fino alla pensione che arriva nel 2012. Sono parecchi i paesi africani in cui ha lavorato, ma quelli in cui è rimasta più a lungo sono Mozambico, Burundi ed Eritrea. Da pensionata, Salmistraro inizia il suo percorso sindacale all'interno della Fnp Cisl, prima come responsabile della zona di Pinerolo e poi, a febbraio del 2024, in qualità di componente della segreteria territoriale della federazione dei pensionati, per poi diventare segretaria generale nell'ottobre 2024.



