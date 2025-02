Sabato riapre la statua di San Carlo Borromeo ad Arona

Sabato riapre ai visitatori la Statua di San Carlo Borromeo ad Arona (Novara). Il monumento, noto come San Carlone e che dal 1698 svetta sul Lago Maggiore, comprende anche il giardino botanico e la chiesa. Sarà possibile visitarla anche al suo interno, ammirandone la struttura e arrivando fino alla testa.

La statua è inserita all'interno del circuito di Abbonamento Musei Piemonte e Valle D'Aosta e per chi ha questo abbonamento l'ingresso è gratuito. Per quanto riguarda gli orari nel mese di marzo da venerdì a domenica dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso 16.30), nei mesi di aprile, maggio e giugno 2025, invece, da mercoledì a domenica e festivi (21, 22, 28, 29 aprile e 2, 3 giugno) dalle 10 alle 18.30.

I visitatori potranno scegliere tra due tipologie di biglietto: per un costo di sette euro potranno accedere al terrazzo panoramico ai piedi della Statua di San Carlo e visitare il parco che lo circonda; per il costo di dieci euro potranno, oltre a terrazzo e parco, accedere alla statua e salire la scalinata al suo interno, che porta fino alle finestrelle panoramiche all'interno della testa del colosso. I biglietti acquistati online permettono di saltare la fila in biglietteria.



