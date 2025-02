Rocco Cutrì confermato alla guida della Fim Cisl Torino

Con 87 voti su 102, Rocco Cutrì, è stato confermato segretario generale della Fim Cisl Torino-Canavese che, con oltre 8 mila iscritti, è una delle federazioni più importanti della Cisl dell'area metropolitana.

La sua elezione è avvenuta nella riunione del consiglio generale, al termine del quarto congresso della federazione territoriale che si è svolto nel salone Mario Operti della parrocchia Gesù Redentore, a Torino, alla presenza dei segretari generali di Fim, Ferdinando Uliano, e di Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco.

Lo slogan scelto per il congresso, al quale hanno partecipato 177 delegati.è "Rappresentare il lavoro: tecnologia, organizzazione e tutele". Confermati in segreteria territoriale Fim anche Paola Eusebietti e Igor Albera.

"La digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, la formazione continua l'inclusione e la sostenibilità ci portano a dire che l'esistente non è più sufficiente. Si apre di fronte a noi una nuova era che cambia il lavoro e la vita delle persone. La Fim vuole essere protagonista del presente e del futuro del nostro territorio e fare la sua parte in questo cambiamento epocale che è già iniziato" ha detto Rocco Cutrì dopo la sua rielezione.





