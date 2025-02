Pugilato: Europeo Supermedi, Zucco sfiderà l'inglese Simpson

L'Ebu ha designato Ivan Zucco (21 incontri da professionista, tutti vinti) e l'inglese Callum Simpson (anche lui imbattuto, in 17 match), co-sfidanti al titolo europeo dei supermedi recentemente lasciato vacante dal francese Kevin Sadjo. Ora le due parti (Opi Since 82 per Zucco e Boxxer per Simpson), avranno tempo fino al 24 marzo per trovare l'accordo a trattativa privata, altrimenti l'incontro andrà all'asta.

Zucco, 29enne piemontese di Verbania, è il n. 19 della classifica Wbc e nel 2024 ha combattuto in tre occasioni, l'ultima delle quali lo scorso 14 dicembre a Locarno, dove ha battuto in due riprese il tedesco di origine kosovara Kasim Gashi.

Simpson, n. 8 della Wbc e n. 7 del ranking Wba, è l'attuale detentore del titolo britannico e del Commonwealth della categoria



Riproduzione riservata © Copyright ANSA