Presidente Corte Conti Piemonte si associa a 'Viva Mattarella'

"Percorrendo piazza San Carlo, qui a Torino, sono stato rallegrato dalla visione dello striscione 'Viva Mattarella' collocato su un palazzo: esempio e simbolo di spontanea solidarietà del popolo alle istituzioni repubblicane.

A quell'incitamento ci associamo". Lo ha detto oggi Marco Pieroni, presidente della Corte dei Conti del Piemonte, all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Lo striscione è stato affisso da una torinese di 82 anni dopo gli attacchi al Capo dello Stato per il passaggio dedicato alla guerra in Ucraina del suo discorso a Marsiglia. A questo proposito, Pieroni ha affermato che "l'aggressione della Federazione russa in danno di una nazione indipendente quale è l'Ucraina" continua a "mettere a rischio l'intero edificio del diritto internazionale".



