Nizza docg +5% di vendite, giro d'affari da 30 milioni

Nell'ultimo anno il Nizza docg ha registrato un incremento del 5% nelle vendite, per un totale di 1 milione e 93.892 bottiglie, con un giro d'affari pario a 30 milioni di euro. Il dato è stato diffuso dall'Associazione dei produttori nel consueto appuntamento annuale di degustazione alla cieca riservato a produttori ed esperti della denominazione.

La degustazione si è concentrata in primis sul Nizza 2022, nato da una vendemmia dopo una stagione molto calda e siccitosa.

"La vendemmia 2022 è la prova tangibile della straordinaria capacità del Barbera di adattarsi a condizioni climatiche sfidanti. E nel bicchiere si riscontra il risultato di un attento lavoro in vigna e in cantina", ha sottolineato Stefano Chiarlo, presidente dell'Associazione Produttori del Nizza, nata nel 2022 e oggi forte di 92 aderenti.

"Crediamo fortemente - ha aggiunto Chiarlo - che la qualità non sia mai il frutto di un lavoro solitario, ma nasca dal confronto e dalla condivisione. Un percorso che ci permette di affinare sempre di più la nostra identità e costruire il futuro del Nizza docg, con impegno, consapevolezza e uno sguardo sempre rivolto al futuro".



