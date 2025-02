Nascondeva la droga in casa, arrestato 17enne di Asti

In casa nascondeva oltre due chili di hashish e marijuana, un minorenne di 17 anni, arrestato dalla polizia ad Asti. Gli agenti della squadra mobile sono arrivati a lui dopo diversi controlli antidroga al Parco della Resistenza e nei giardini del centro di piazza Roma, frequentati dai giovani astigiani. Durante la perquisizione nell'abitazione dei minorenne è stato sequestrato lo stupefacente e 24 sigarette elettroniche contenenti liquido di resina di marjuana, un bilancino di precisione per la pesatura, diversi coltelli e una spatola per il taglio, una macchina sottovuoto per il confezionamento e 475 euro, provento, secondo gli investigatori, dell'attività di spaccio.



