Le navette Star di Torino ripartono con i minibus elettrici

A Torino tornano in funzione le navette Star con nuovi minibus elettrici Indcar e-B6 da 33 posti, di cui 10 seduti, acquistati con fondi Pnrr. Si parte il 5 marzo con la linea Star 1 che prolunga l'orario, dalle 7 alle 23, e il percorso, fino al parcheggio Bixio e al Campus Einaudi.

Entro fine maggio sarà riattivata anche la linea Star 2, dalle 7 alle 21, che collegherà nuovamente Porta Susa con il centro e con il nuovo capolinea al Valentino.

Fra le novità anche il Park&Ride che consentirà, a chi lascia l'auto in uno dei parcheggi di interscambio (Palagiustizia, Bixio, Fontanesi e, a breve, V Padiglione), di utilizzare gratuitamente le linee Star per tutta la durata della sosta. "Dopo un periodo difficile - ha detto il sindaco Stefano Lo Russo, alla presentazione dei nuovi mezzi - Gtt è stata capace di implementare uno dei nostri punti di mandato, il rinnovo della flotta e la trasformazione della rete del tpl in ottica di sostenibilità e neutralità climatica. Le Star sono linee storiche che svolgono un ruolo fondamentale per la mobilità del centro e a realizzare questi mezzi sono aziende europee, cosa che in un momento come questo è estremamente importante".

"Quando ci siamo insediati - aggiunge l'assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta - le Star non giravano più ed è stata una delle nostre priorità. Ora tornano le due linee, con percorsi e orari ottimizzati, e stiamo facendo alcune valutazioni col territorio per capire come impiegare la futura linea Star 3".

"Quello di oggi - conclude l'ad di Gtt, Serena Lancione - è il secondo atto del processo di ammodernamento della flotta, rispettando le scadenze dettate dall'amministrazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA