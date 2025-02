Donna scomparsa nel Torinese, attesa per esami su ossa ritrovate

Già nella prossima settimana potrebbero arrivare le prime risposte sulle ossa ritrovate in Valle di Susa (Torino) durante le ricerche di Mara Favro, la donna di 51 anni scomparsa nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2024. Ieri sono stati ritrovati numerosi resti ossei e anche pezzi di indumenti, mentre oggi non è stato ritrovato null'altro. Le nuove ricerche erano state fatte anche in vista dell'innalzamento del livello del fiume che scorre sotto il dirupo nei boschi di Gravere (Torino) dove erano stati individuati i resti. Una zona impervia dove i carabinieri, in questi giorni, si sono dovuti calare con le corde.

Altre ossa erano state rinvenute, insieme a un paio d'occhiali e un reggiseno, la scorsa settimana. Tutti i reperti sono in fase di valutazione medico-legale, disposta dalla procura torinese. Sul posto hanno operato i carabinieri del nucleo investigativo di Torino, con il supporto dei vigili del fuoco. Oltre a loro oggi c'erano i cani molecolari dell'associazione Penelope, che si occupa delle ricerche di persone scomparse, con il criminologo forense e presidente della sezione piemontese, Fabrizio Pace.



